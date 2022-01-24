Події

07:58 24.01.2022

ЮУАЕС-3 підключено до енергосистеми після одноденного ремонту, у роботі знову 14 із 15 енергоблоків АЕС

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ЮУАЕС-3 підключено до енергосистеми після одноденного ремонту, у роботі знову 14 із 15 енергоблоків АЕС

Южно-Українська АЕС підключила енергоблок №3 до енергосистеми після поточного ремонту, для виконання якого його було відключено вдень у суботу, 22 січня.

"23 січня о 18:04 третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до енергомережі після усунення зауважень у роботі зворотного клапана із сервоприводом турбоагрегату", – йдеться у повідомленні НАЕК "Енергоатом" на сайті в неділю.

Раніше планувалося, що ремонт триватиме до 24 січня.

Таким чином, згідно з диспетчерською інформацією НЕК "Укренерго", у роботі на вечір неділі знаходяться 14 із 15 енергоблоків українських АЕС, середній ремонт продовжується на енергоблоці №4 Рівненської АЕС. Потужність АЕС нині становить 11,88 ГВт.

Як повідомлялося, у поточному опалювальному сезоні НАЕК "Енергоатом, уперше в історії кілька тижнів працював 14 енергоблоками з 15-ти. Наприкінці січня планував також підключити до енергосистеми п'ятнадцятий енергоблок - РАЕС-4.

Южно-Українська АЕС із трьома енергоблоками ВВЕР встановленою потужністю 1000 МВт кожен розташована у Миколаївській області. Експлуатує також Ташлицьку ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт у турбінному режимі та Олександрівську ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох активних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія #україна
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