Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі минулої доби, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. З початку поточної доби зберігається режим тиші, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"Минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний”, – сказано у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у понеділок.

В інформації наголошується, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00 поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – констатували у штабі.