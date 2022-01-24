24 січня: Яке сьогодні свято

24 січня у світі відзначають Міжнародний день освіти та День ескімо, а в Україні – День зовнішньої розвідки. За церковним календарем вшановують пам'ять святого Неофіта на Кіпрі.

У цей день, в 1606 році, було офіційно оголошено про перенесення столиці Іспанії з Вальядоліда в Мадрид. У 1848 розпочалася каліфорнійська "золота лихоманка", а в 1935 у продажу з'явилося перше банкове пиво під назвою "Пінисте пиво Крюгера". Перший персональний комп'ютер Apple Macintosh побачив світ 24 січня 1984 року.

День зовнішньої розвідки України

4 січня професійне свято відзначають працівники розвідувальних органів України. День зовнішньої розвідки України було офіційно засновано у листопаді 2018 року.

Створив це відомство у 2004 році президент України Леонід Кучма, підписавши указ про створення Служби зовнішньої розвідки України. Першим головою нової служби став Олег Синянський, який раніше керував Департаментом розвідки СБУ. Сьогодні цю посаду обіймає Олександр Литвиненко.

СЗР відповідає за здійснення розвідувальної діяльності в різних сферах (економічній, політичній, військово- та науково-технічній, екологічній, інформаційній), боротьбу з міжнародною злочинністю та тероризмом, а також гарантування безпеки громадян та установ України за кордоном.

Зовнішня розвідка підпорядковується безпосередньо Президентові України, який призначає її керівника. Контроль за різними аспектами діяльності розвідки від імені президента здійснюють Рада національної безпеки, Верховна Рада, Рахункова палата та Офіс генпрокурора.

Міжнародний день освіти

Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією від 3 грудня 2018 року проголосила 24 січня Міжнародним днем освіти, визнаючи її роль у досягненні миру та розвитку.

Проект резолюції був запропонований делегацією Нігерії на Глобальній конференції з питань освіти, що проходила у Брюсселі, та підтриманий 58 державами-членами, що продемонструвало політичну волю, спрямовану на підтримку доступної та якісної освіти для всіх.

Згідно зі статистикою, сьогодні 258 мільйонів дітей та молодих людей не відвідують школу; 617 мільйонів дітей і підлітків не мають елементарних навичок читання та математики; менше 40% дівчаток у країнах Африки на південь від Сахари здобувають початкову середню освіту і близько чотирьох мільйонів дітей і молодих людей з числа біженців не відвідують школу. Їх право на освіту порушується, що неприпустимо.

День ескімо

Одним із символів щасливого безтурботного дитинства для більшості людей залишається морозиво. А найбільш смачним його різновидом – ескімо. Цей облитий глазур'ю із шоколаду брусок солодкої холодної маси на паличці завжди асоціюється у нас із святом чи вихідним днем. І зараз дорослому невимовний смак ескімо здатний нагадати про щасливі дні дитинства.

День пам'яті святого Неофіта

Святий був уродженцем гірського села Левкара, відомого на весь світ мистецтвом мереживоплетіння та виготовлення ювелірних прикрас, а також предметів побуту зі срібла.

З юних років Неофіт прийняв рішення служити Богу і почав готувати себе до чернецтва. Батьки Неофіта у свою чергу бачили в ньому продовжувача роду і хотіли його одружити, але юнак був непохитний у своєму рішенні і, зрештою, пішов з дому. Він вирушив у гірський монастир святителя Іоанна Златоуста і прийняв постриг.

Він відійшов до Господа у поважному віці, йому було вже за 80. Точної дати його смерті ніхто достеменно не знає. Кіпріоти свято вшановують Неофіта, приходячи до його печерки і просять про допомогу в різних життєвих ситуаціях. 24 січня до печери святого Неофіта відбувається урочистий хресний хід. Цей день для спогаду Неофіта встановив сам святий, ще за життя, коли дивом залишився живим під час будівництва печери під назвою "Новий Сіон".

Іменини: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Федір