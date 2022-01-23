Події

21:30 23.01.2022

У Борисполі приземлився другий борт із летальним озброєнням від США

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У Борисполі приземлився другий борт із летальним озброєнням від США

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" у неділю ввечері приземлився другий літак із партією летального озброєння від США, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І це не кінець", – написав міністр у своєму Тwitter у неділю ввечері.

Літак Боїнг 747-412 (BCF) із бортовим номером N756CA вилетів із бази Військово-повітряних сил США у Каліфорнії.

 

 

 

Теги: #сша #зброя #допомога
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