У Ватикані закликають християн молитися про мир в Україні

Папа Римський Франциск у недільному привітанні Angelus у Ватикані висловив занепокоєнні у зв'язку зі зростаючою напруженістю навколо України і закликав християн помолитися про мир в цій країні, повідомляє портал Vatican news.

"Я із занепокоєнням стежу за дедалі більшою напруженістю, яка загрожує завдати нового удару по світу в Україні і поставити під удар безпеку в Європі... Я закликаю всіх людей доброї волі піднести молитви Всевишньому, щоб всі дії і політичні ініціативи служили людському братству, а не приватним інтересам сторін", - наводить портал його слова.

Він додав, що "ті, хто переслідує свої цілі на шкоду іншим, виявляють презирство до свого власного людського єства, оскільки всі ми були створені братами та сестрами".