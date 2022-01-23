Події

15:59 23.01.2022

У Ватикані закликають християн молитися про мир в Україні

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У Ватикані закликають християн молитися про мир в Україні

Папа Римський Франциск у недільному привітанні Angelus у Ватикані висловив занепокоєнні у зв'язку зі зростаючою напруженістю навколо України і закликав християн помолитися про мир в цій країні, повідомляє портал Vatican news.

"Я із занепокоєнням стежу за дедалі більшою напруженістю, яка загрожує завдати нового удару по світу в Україні і поставити під удар безпеку в Європі... Я закликаю всіх людей доброї волі піднести молитви Всевишньому, щоб всі дії і політичні ініціативи служили людському братству, а не приватним інтересам сторін", - наводить портал його слова.

Він додав, що "ті, хто переслідує свої цілі на шкоду іншим, виявляють презирство до свого власного людського єства, оскільки всі ми були створені братами та сестрами".

Теги: #ватикан #францизск #україна #агресія_рф
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