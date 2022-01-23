У Закарпатській області лавиною накрило групу туристів

Групу туристів у неділю накрило лавиною поблизу селища Воловець на гірській долині Боржава (схил гори Плай, Закарпатська обл.), внаслідок чого один з них дістав травму, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"23 січня об 11:18 черговому СПРЧ АСО СН ГУ ДСНС в Івано-Франківській області та в застосунок "порятунок в горах" надійшло повідомлення SOS, що на гірській долині Боржава (схил м.Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб сталося сходження лавини, унаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що туристи відкопалися самостійно, проте один з них постраждав унаслідок сходження лавини і потребує транспортування.

"Для допомоги залучені гірські рятувальники с. Н.Ворота та Пилипець, загалом 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зв'язок з туристами підтримується", - наголошують у ДСНС.