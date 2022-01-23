Події

11:31 23.01.2022

В ОАЕ заборонили запускати безпілотники після атак єменських хуситів

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В ОАЕ заборонили запускати безпілотники після атак єменських хуситів

В ОАЕ заборонили запускати в небо безпілотники як розвагу після цього тижневої атаки єменських повстанців-хуситів, повідомляють у неділю близькосхідні ЗМІ з посиланням на МВС ОАЕ.

До цього часу вже діяли обмеження на запуск безпілотників в житлових районах і поблизу аеропортів. Для того, щоб запустити дрон, необхідно було отримати ліцензію в органах цивільної авіації.

Однак тепер будь-яка людина, яка запустила безпілотник в ОАЕ, нестиме юридичну відповідальність за це. Кінокомпаніям, яким запуск дронів потрібен для організації знімального процесу, видаватимуть на це ліцензії окремо.

Цього тижня в ОАЕ була здійснена атака із застосуванням безпілотників, в результаті якої загинули троє, ще шестеро дістали поранень. Відповідальність за атаку взяли на себе повстанці-хусити.

Збройний конфлікт в Ємені триває з березня 2014 року. Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією підтримує війська єменського президента Абда Раббо Мансура Хаді в їхньому протистоянні з повстанцями-хуситами, що контролюють частину країни. На Заході заявляють, що заколотників підтримує Іран.

Теги: #безпілотники #оае
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