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07:42 23.01.2022

Командувач ВМС ФРН після скандалу навколо заяв про Крим та Україну подав у відставку

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Командувач ВМС ФРН після скандалу навколо заяв про Крим та Україну подав у відставку

Командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяв, у яких він засумнівався у поверненні Україні окупованого Криму та перспектив членства в НАТО.

"Я щойно попросив федерального міністра оборони негайно звільнити мене від моїх обов'язків інспектора військово-морського флоту", - цитує заяву Шенбаха пресслужба ВМС Німеччини.

Він зазначив, що "бездумні коментарі, зроблені мною в Індії з питань безпеки та військової політики, все більше тиснуть на мою посаду. Щоб запобігти подальшим збиткам для ВМС Німеччини, Бундесверу, і насамперед для Федеративної Республіки Німеччини, я вважаю цей крок необхідним. Федеральний міністр прийняв моє прохання".

Як повідомлялося, командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться". Через заяви командувача до Міністерства закордонних справ України була викликана пані посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен.

 

 

 

Теги: #скандал #вмс #німеччина #україна
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