Події

07:15 23.01.2022

У Києві відкривається виставка на тему нічного пейзажу у творчості українських художників

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У Києві відкривається виставка на тему нічного пейзажу у творчості українських художників

До 100-річчя Київської картинної галереї відкривається міжмузейний виставковий проект Анатолія Криволапа "Ніч… Віддзеркалення часу", повідомили у департаменті культури Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, темою проекту став нічний краєвид творчості художників України ХІХ, ХХ та ХХІ століть. Серед робіт будуть представлені живопис та графіка Анатолія Криволапа, Архіпа Куїнджі, Миколи Глущенка, Григорія Світлицького та Тараса Шевченка. Куратором виставки став Юрій Комельков.

До експозиції увійшли також твори із зібрань Національного художнього музею України, Національного музею Тараса Шевченка, Національного музею "Київська картинна галерея", приватних колекцій Ігоря Воронова, Едуарда Димшиця та Юрія Комелькова.

За словами самого Анатолія Криволапа, тема нічного пейзажу дозволяє відстежити нюанси нічного освітлення, зміну технічних засобів живопису, а також естетичні, емоційні та інтелектуальні уподобання поколінь художників різних часів.

 

Теги: #виставка #київ
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