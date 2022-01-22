Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі мережі АТБ

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла у м.Дніпро у дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі "АТБ", повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"О 15:48 пожежу у дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ у м.Дніпро локалізовано, о 16:20 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - сказано у повідомленні.

До гасіння залучено 55 осіб та 14 од. техніки.

Як повідомлялося, у суботу, 22 січня, о 14:15 у Дніпрі у дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану "Пальміра", виникла пожежа з поширенням з 1 до 7 поверху.

Було встановлено, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев'ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ із поширенням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі.

Пожежа поширилася на офісні приміщення з 4 до 7 поверху глибиною до двох метрів у середину будівлі. Поширення пожежі на інші приміщення немає.