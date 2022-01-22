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08:08 22.01.2022

Країни Європи виступають за вжиття конкретних заходів щодо посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС

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Країни Європи виступають за вжиття конкретних заходів щодо посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС

Міністри внутрішніх справ ЄС і країн Шенгенського договору на Європейській конференції з управління кордоном, що пройшла в Литві, виступили в п'ятницю зі спільною заявою, в якій наголосили на необхідності зміцнення охорони зовнішніх кордонів.

"У схваленій на зустрічі спільній заяві наголошується, що ЄС має одностайно, швидко та рішуче реагувати на навмисний міграційний тиск з боку третіх країн, використовуючи всі засоби, включно з реальними санкціями", - повідомила пресслужба МВС Естонії.

Учасники конференції висловилися за те, щоби фізичні бар'єри та технології спостереження, будівництво прикордонної інфраструктури фінансувалося з бюджету ЄС.

Інститути ЄС мають збільшити можливості повернення нелегальних іммігрантів, знизити фактори привабливості для нелегальної міграції до ЄС та Шенгенської зони, розширити співпрацю з країнами, з яких відбувається міграція, вважають учасники конференції.

У її роботі взяли участь міністри внутрішніх справ та високопосадовці майже з 30 країн, а також представники Європейської комісії, Frontex, Європолу та департаменту ЄС з надання притулку.

Польща, Литва та Латвія у другій половині року фіксували потік нелегалів, що посилився, намагаючись через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі обвинувачують Білорусь у тому, що вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу, але отримують відмову. Мігранти, яким вдалося перетнути кордон із країнами ЄС, вимагали міжнародного захисту та надання їм права на проживання в Євросоюзі.

Країни Балтії та Польща обвинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною атакою" або "гібридною агресією".

 

 

Теги: #посилення #кордони #європа #охорона
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