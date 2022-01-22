Бельгія частково пом'якшує антикоронавірусний режим, незважаючи на складну ситуацію з COVID-19

Бельгійська влада оголосила низку послаблень у режимі антикоронавірусних обмежень, пояснюючи це високим ступенем вакцинації населення.

У п'ятницю комітет за погодженням, до якого входять керівники федеральної та регіональної влади Бельгії, вважав за можливе деяке полегшення антикоронавірусного режиму, хоча прем'єр-міністр Александер Де Кроо визнав на пресконференції, що епідеміологічна ситуація в країні залишається складною.

"Проте, причина, яка дозволяє нам сьогодні дозволити робити багато речей (...), у тому, що у нас дуже високий відсоток вакцинації. А той, хто вакцинований, має на 90% менше ризику опинитися на лікарняному ліжку. У вакцинованого на 50% менше ризик заразитися і стати заразним", - сказав глава федерального уряду.

При цьому в країні кількість заражень COVID-19 та госпіталізацій хворих на коронавірус зростає, але ситуація у відділеннях інтенсивної терапії залишається прийнятною.

За словами Де Кроо, комітет також вирішив, що з першого березня треба буде обов'язково робити третє, бустерне щеплення проти коронавірусної інфекції через п'ять місяців після другої дози базової вакцини, щоб сертифікат про вакцинацію залишався дійсним.

"Будь-яка додаткова вакцинація дає нам додаткову свободу", - заявив Де Кроо.

Прем'єр оголосив, що з 28 січня публічні події, такі як театральні спектаклі, спортивні матчі будуть дозволені як на відкритому повітрі, так і у закритих приміщеннях, окрім танцювальних вечорів. На цих заходах маски обов'язкові всередині приміщень і просто неба. Пред'явлення сертифікатів про вакцинацію (Covid Safe Ticket) буде обов'язковим, починаючи з 50 учасників усередині приміщення та 100 – на відкритому повітрі. Наповнюваність залів дозволяється до 70%.

Ресторани та кафе зможуть працювати до півночі (зараз до 23:00). Маски залишаються обов'язковими як для клієнтів, так і для персоналу. Зберігаються обмеження у 6 відвідувачів за одним столом та заборона на споживання напоїв стоячи. Робота нічних закладів та дискотек, як і раніше, заборонена.

Дозволяються колективні заняття для молоді в рамках асоціацій та аматорським спортом при максимумі 80 осіб у приміщеннях та 200 – на повітрі. Дозволено відкритися паркам атракціонів, ігровим залам, зоопаркам, басейнам, боулінгам, більярдним залам, казино та ще низці місць дозвілля.

Немає змін щодо вимог дистанційної роботи. Там, де це можливо, вона, як і раніше, повинна проходити щонайменше чотири дні на тиждень. Залишилися незмінними правила поведінки у магазинах, зокрема, обов'язкове носіння масок.

Комітет за погодженням затвердив у п'ятницю новий "інструмент комунікації та політичної орієнтації" за умов пандемії, який назвали барометром. Він набуде чинності 28 січня і має дозволити наочно показувати населенню, якою є епідеміологічна ситуація в країні. Його дані також будуть матеріалом для підготовки політичних рішень.

Барометр має триколірну шкалу. Жовтий: епідеміологічна ситуація та навантаження на лікарні під контролем. Помаранчевий –загострення епідеміологічної ситуації та тиску на систему охорони здоров'я. Червоний: підвищений ризик навантаження на охорону здоров'я.