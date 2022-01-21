США вивчають можливість евакуації сімей дипломатів з України, можуть оголосити про це найближчими днями

США розглядають можливість евакуації з України членів сімей американських дипломатів, передає агентство Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

"Відповідно до плану, неосновний персонал зможе добровільно покинути країну, тоді як члени сімей отримають розпорядження повернутися додому", - інформує агентство.

За даними джерел, про відповідне рішення можуть оголосити найближчими днями.

Один зі співрозмовників агентства заявив, що рішення евакуювати персонал "не означатиме, що США переконані в тому, що Росія вторгнеться (в Україну - ІФ), а є лише свідченням продуманої підготовки на тлі посилення напруженості".

У п'ятницю в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Блінкен погодився надати Москві письмову відповідь на її пропозиції щодо безпеки та зустрітися знову в рамках зусиль із дипломатичного врегулювання ситуації навколо України. Держсекретар заявив після переговорів у Женеві, що почув слова Лаврова про відсутність у РФ планів вторгнення в Україну, проте США потрібні більш вагомі докази подібної позиції Москви.

Раніше цього тижня представник Білого дому Джен Псакі заявила, що у Вашингтоні обізнані з плани Росії вивезти певний дипломатичний персонал з України, і що оцінка цих даних триває.

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що російська влада готувалась до евакуації співробітників російського посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію", - сказала вона на брифінгу.

Раніше видання The New York Times повідомило з посиланням на високопосадовця Служби безпеки України, що Росія на початку січня почала евакуювати з України сім'ї своїх дипломатів.

За інформацією видання, 5 січня 18 людей, переважно діти та дружини послів, автобусами вирушили до Москви. У наступні дні ще близько 30 людей покинули Київ та Львів. Дипломати у двох інших консульствах отримали розпорядження готуватись до від'їзду, зазначає газета.