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17:52 21.01.2022

Конституційна рада Франції дала добро вакцинній перепустці

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Конституційна рада Франції дала добро вакцинній перепустці

Вакцинні перепустки почнуть діяти у Франції з 24 січня, Конституційна рада Франції у п'ятницю дала зелене світло закону, ініційованому урядом і схваленому парламентом.

При цьому конституційні судді зазначили, що використання вакцинної перепустки "має бути припинене, щойно в ньому відпаде необхідність".

На початку тижня по думку Конституційної ради з метою перевірити вакцинну перепустку на відповідність конституційним положенням звернулася група лівих депутатів і сенаторів, які голосували проти відповідного проекту закону.

Конституційна рада також внесла до закону свою поправку: організатори політичних мітингів не зможуть вимагати пред'явлення таких перепусток учасниками. Вони мають вжити "всіх корисних запобіжних заходів для захисту здоров'я людей, такі як обмеження кількості учасників, роздача масок або провітрювання приміщень", наводить телеканал BFMTV витяги з комюніке ради.

Конституційні судді, зокрема, мотивували свою позицію "правом на колективне вираження ідей і думок". Рада наголосила, що "свобода слова і спілкування, з яких випливає право колективного вираження ідей і думок, тим більш цінна, що її втілення є однією з умов демократії та однією з гарантій поваги інших прав і свобод".

Напередодні прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс провів прес-конференцію, на якій повідомив про заміну з 24 січня санітарних перепусток на вакцинні.

Він пояснив порядок застосування вакцинної перепустки. Всі французи від 16 років і старше повинні будуть довести наявність повного циклу вакцинації, щоб відвідати театр, здійснити поїздку міжрегіональним поїздом тощо. Лише негативного тесту тепер буде недостатньо. Для дітей віком 12-15 років збережуться нинішні санітарні перепустки. Вакцинна перепустка не знадобиться для допуску до лікарень.

Водночас Кастекс розцінив упровадження вакцинних перепусток як умову для поетапного ослаблення антикоронавірусних обмежень у Франції, починаючи з 2 лютого.

Теги: #вакцинація #перепустки #франція
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