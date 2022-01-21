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16:18 21.01.2022

"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня

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"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запровадила "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 24 січня.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram-каналі.

Теги: #червона_зона #івано_франківська
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