Інтерфакс-Україна
Події
21:13 18.07.2025

Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки РФ 29 червня

1 хв читати
Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки РФ 29 червня

Жителька села Нараївка Більшівцівської громади Івано-Франківського району Анна Косач, яка отримала численні травми під час атаки російських окупантів 29 червня, померла в лікарні, повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

"Від травм, отриманих внаслідок ворожої атаки на Прикарпаття 29 червня, відійшла у вічність Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади. Того фатального ранку вона жінку госпіталізували з численними травмами. На жаль, врятувати її не вдалося", - написала Онищук в телеграм у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, в ніч на 29 червня під час масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району. У селі Васючин були пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка - травмовано жінку, її було госпіталізовано до медичного закладу. Також був пошкоджений житловий будинок.

 

Теги: #івано_франківська #обстріл #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 18.07.2025
Росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці – Єрмак

Росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці – Єрмак

11:41 18.07.2025
Унаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов'янську

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов'янську

11:02 18.07.2025
Від ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, ще 12 поранено - ОВА

Від ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, ще 12 поранено - ОВА

10:24 17.07.2025
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє жителів загинули

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, троє жителів загинули

01:27 17.07.2025
РФ вдарила по Куп’янську дронами, постраждали троє людей, серед них медики

РФ вдарила по Куп’янську дронами, постраждали троє людей, серед них медики

22:05 16.07.2025
До 27 зросла кількість поранених у Добропіллі - ОВА

До 27 зросла кількість поранених у Добропіллі - ОВА

17:04 16.07.2025
Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

10:36 16.07.2025
В Нікополі одна загибла і 5 травмованих внаслідок ранкового обстрілу міста окупантами

В Нікополі одна загибла і 5 травмованих внаслідок ранкового обстрілу міста окупантами

22:13 15.07.2025
Один цивільний загинув внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Сумської області – ОВА

Один цивільний загинув внаслідок ворожих артилерійських обстрілів Сумської області – ОВА

21:15 14.07.2025
Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

ВАЖЛИВЕ

Серія вибухів у Дніпрі

ЗСУ звільнили село Ялта Донецької області біля адмінмежі з Дніпропетровською

Зеленський відзначив складну ситуацію на прикордонні Сумської та Харківської областей та анонсував відчутну відповідь окупантам

Ердоган у розмові з Путіним наполягає на продовженні перемовин РФ з Україною у Стамбулі, щойно будуть визначені зручні дати

Сирський: Щодня ворог втрачає в середньому 1251 військовослужбовця

ОСТАННЄ

У Києві працює ППО

Посли G7 вітають новий Кабмін України, очікують на подальшу співпрацю

Серія вибухів у Дніпрі

ЗСУ звільнили село Ялта Донецької області біля адмінмежі з Дніпропетровською

Мерц ставить під сумнів вступ України до ЄС до 2034 року через семирічний бюджет

Заступник голови фракції "Голос": Не очікуємо жодних змін у політиці нового уряду

Зеленський відзначив складну ситуацію на прикордонні Сумської та Харківської областей та анонсував відчутну відповідь окупантам

Рада очікує на програму діяльності Кабінету міністрів - Корнієнко

Кількість постраждалих у Кам'янському районі на Дніпропетровщині зросла до 12, у Павлоградському також є поранений

Ердоган у розмові з Путіним наполягає на продовженні перемовин РФ з Україною у Стамбулі, щойно будуть визначені зручні дати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА