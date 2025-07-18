Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки РФ 29 червня

Жителька села Нараївка Більшівцівської громади Івано-Франківського району Анна Косач, яка отримала численні травми під час атаки російських окупантів 29 червня, померла в лікарні, повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

"Від травм, отриманих внаслідок ворожої атаки на Прикарпаття 29 червня, відійшла у вічність Анна Косач із села Нараївка Більшівцівської громади. Того фатального ранку вона жінку госпіталізували з численними травмами. На жаль, врятувати її не вдалося", - написала Онищук в телеграм у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, в ніч на 29 червня під час масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району. У селі Васючин були пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю. У селі Нараївка - травмовано жінку, її було госпіталізовано до медичного закладу. Також був пошкоджений житловий будинок.