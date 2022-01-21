Переговори Байдена з Путіним можливі, якщо це буде потрібно для вирішення проблем - Блінкен

США будуть готові до проведення нових переговорів між американським президентом Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним, якщо це виявиться необхідним для прогресу у вирішенні спірних питань, заявив у п'ятницю глава держдепу Ентоні Блінкен.

Під час пресконференції в Женеві за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим він наголосив, що наступного тижня США надішлють Росії перелік "побоювань та ідей" США на тему безпеки, після чого можливі нові двосторонні контакти. "Спочатку це можливо на рівні голів зовнішньополітичних відомств", - сказав він.

"Однак, якщо з'ясується, що було б корисно для прогресу у вирішенні проблем провести зустріч, переговори двох президентів, то ми готові зробити це", - додав Блінкен.