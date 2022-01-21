КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

Київська міська державна адміністрація (КМДА) закликала столичних роботодавців за можливості перевести співробітників на дистанційний режим роботи на тлі стрімкого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці", - заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.

Вона наголосила, що штам коронавірусу "омікрон" дуже контагіозний, особливо у закритих приміщеннях.

"Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста", - пояснила вона.

Станом на сьогодні у столичних лікарнях перебувають 743 пацієнти (зокрема 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (зокрема 13 дітей) – із підозрою на захворювання. У тяжкому стані 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 - підключені до апарату штучної вентиляції легенів, ще 83 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.