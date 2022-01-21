У Німеччині знайдено поховання українських солдатів, яких 80 років вважали зниклими безвісти

У Німеччині знайдено поховання українських солдатів, яких вважали зниклими безвісти 80 років, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна ніколи не кидає своїх. Ні живих, ні мертвих - МЗС знайшло солдатів з України, яких 80 років вважали зниклими безвісти. Це історія кількох українців, серед яких Іван Пастернак і його сім’я", - написав Кулеба у Facebook у п'ятницю.

Міністр розповів, що завдяки роботі українських дипломатів з Генерального консульства України в Гамбурзі влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок на місці колишнього кладовища часів Другої світової війни, де були поховані радянські військовополонені та примусові робітники.

"Робота розпочалася у серпні 2021 року. Дипломати організували поїздку п'яти студентів-археологів КНУ ім. Т. Шевченка під керівництвом кандидата історичних наук Тетяни Пастушенко. З 15 по 29 серпня вони взяли безпосередню участь у розкопках. Саме українські студенти виявили перші знахідки (окремі кістки, солдатські номерні жетони). Серед них був і жетон №14683, який знайшов студент Олександр Глущенко. Жетон належав українському солдату Івану Пастернаку", - зазначив Кулеба.

За його словами, МЗС звернулося до дослідників Національного музею історії України у Другій світовій війні, щоб знайти його родичів, і вже у грудні пошуки дали результат: сім’ю Івана, його доньку Марію Іванівну та трьох онуків, Василя, Лідію та Галину, знайшли у Львові.

"Крім Івана Пастернака, ми вже знайшли ще двох українських воїнів, Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р. н., та Миколу Ковальчука 1915 р. н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм уже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукаємо", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС додав, що на розкопках є ще неідентифіковані рештки. Розкопки триватимуть до березня 2022 року.

"Ми обов'язково забезпечимо гідне вшанування українців та інших військовополонених, рештки яких можуть бути виявлені під час розкопок. Ми продовжимо вимагати належного визнання і вшанування їхньої жертви на міжнародному рівні", - запевнив Кулеба.