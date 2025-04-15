Інтерфакс-Україна
Події
16:43 15.04.2025

Справа "золотих яєць" Міноборони: до керівниці компанії-постачальниці Швець застосовано запобіжний захід

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Справа "золотих яєць" Міноборони: до керівниці компанії-постачальниці Швець застосовано запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до директора компанії-постачальника, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"15 квітня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 млн грн до директора компанії – постачальниці продуктів харчування для Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Також на зазначену особу покладено відповідні процесуальні обов’язки.

В повідомленні не вказується ім’я фігурантки, однак, за інформацією ГО "Transparency International Ukraine", мова йде про керівницю ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" Ларису Швець.

"За версією слідства, Швець як керівниця компанії-постачальниці підписувала договори з департаментом Міноборони, що передбачали завищені ціни на продукти, та легалізувала незаконно набуті кошти", - зазначається в повідомленні.

"Transparency International Ukraine" також повідомляє, що прокурор просив застосувати до підозрюваної заставу в сумі 1 млн 998 тис. грн.

Як повідомлялось, протягом 2022–2023 років міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

2 квітня правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику департаменту Міноборони, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць і фізичній особі. Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Теги: #запобіжний_захід #вакс #сапожко

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