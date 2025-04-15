Інтерфакс-Україна
Події
16:48 15.04.2025

Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу

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Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу
Фото: https://x.com/SecGenNATO

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що він у вівторок, 14 квітня, відвідав Одесу разом з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні відвідав Одесу разом з Володимиром Зеленським. Український народ так багато пережив - не в останню чергу російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - написав Рютте у соцмережі Х.

Теги: #рютте #одеса #зеленський

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