Генсек НАТО і Зеленський відвідали Одесу

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що він у вівторок, 14 квітня, відвідав Одесу разом з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні відвідав Одесу разом з Володимиром Зеленським. Український народ так багато пережив - не в останню чергу російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - написав Рютте у соцмережі Х.