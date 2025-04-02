Інтерфакс-Україна

Події

04:25 02.04.2025

Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський сподівається, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет "Таурус", повідомила агенція DPA.

Під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Німеччини Аннеленою Бербок, яка йде у відставку, журналіст запитав Зеленського, чи очікує він від майбутнього канцлера Мерца швидкого рішення щодо ракет після того, як той вступить на посаду.

"Ми будемо над цим працювати", - сказав Зеленський, додавши, що дискусії тривають, але відмовився деталізувати. Коли його запитали, чи є у нього надія, президент відповів: "Так: "Так, звичайно ... Це трохи більше, ніж надія", - цитує Зеленського DPA.

Бербок, відповідаючи на питання про Таурус, зазначила, що як міністр, що йде у відставку, вона не може спекулювати на позиції нового уряду, однак зазначила, що ХДС Мерца послідовно наголошували в парламенті на важливості надання Україні далекобійної зброї.

У лютому Мерц залишив відкритим питання, чи буде його уряд постачати Україні ракети "Таурус", але підкреслив, що Україна повинна отримати необхідні оборонні системи, включаючи крилаті ракети.

"Чи це буде "Таурус", чи інша система, ми повинні будемо побачити і скоординувати з нашими європейськими союзниками", - сказав він. Водночас Мерц застеріг від втягування Німеччини у війну, заявивши: "Німеччина не повинна стати учасником війни".

Джерело: https://dpa-international.com/politics/urn:newsml:dpa.com:20090101:250401-99-404932/

Теги: #німеччина #ракети #зеленський

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