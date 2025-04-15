США блокували заяву G7 про засудження ракетного удару по Сумах - ЗМІ

Сполученні Штати Америки заявили союзникам по "Групі семи"(G7), що не підтримають заяву із засудженням ракетного удару Росії по місту Суми у Вербну неділю, оскільки хочуть "продовжити переговори з Москвою", повідомляє у вівторок Bloomberg.

"Адміністрація президента Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву із засудженням нападу, оскільки "працює над збереженням простору для мирних переговорів", за словами людей, знайомих з дипломатичним листуванням, оскільки зустрічі між Білим домом і Кремлем тривають", - повідомляє агентство.

За словами тих же людей, Канада, яка цього року головує в G-7, заявила союзникам, що без схвалення США, буде неможливо продовжити роботу над заявою.

У заяві G-7 планувалося сказати, що напад на Суми є доказом того, що Росія "сповнена рішучості продовжувати війну", згідно з чернетками, з якими ознайомилося агентство.

Раніше повідомлялося, що російський ракетний удар по місту Суми в неділю забрав життя 35 мирних жителів, у тому числі двох дітей, постраждали 125 людей, у тому числі 15 дітей, нині 44 людини перебувають у лікарнях, стан сімох – важкий.