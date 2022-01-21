СБУ затримала студента криворізького коледжу, який повідомив про мінування навчального закладу

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника, який за допомогою російських спецслужб здійснив неправдиве повідомлення про мінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету.

Як повідомляється на сайті спецслужби у п'ятницю, "мінером" виявився студент іншого місцевого коледжу, який замовив мінування в адміністратора одного з російських закритих Telegram-чатів, яким керують спецслужби РФ.

"Такі чати, які надають послуги з організації псевдомінувань, використовує країна-агресор як один із інструментів для штучного розповсюдження панічних настроїв в Україні", - наголошують у СБУ.

"Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тис. грн викупу, "щоб теракту не сталося". Правоохоронці одразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу… Співробітники СБУ оперативно встановили особу псевдомінера та затримали його. Свій вчинок він мотивував бажанням переведення коледжу на дистанційну форму навчання", - йдеться у повідомленні.

У зловмисника вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування з адміністратором Telegram-чату.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, більшість повідомлень про нібито мінування об'єктів у всій країні надходять нині від школярів та студентів, які "замовляють мінування" у закритих Telegram-чатах, які курирує ФСБ РФ. "Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію", - наголосив співрозмовник агентства.