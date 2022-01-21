Школярі середніх та старших класів у Львові з 24 січня переходять на дистанційне навчання

З 24 січня учні 5-11 класів шкіл Львова переходять на дистанційне навчання терміном на два тижні, повідомив на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.

"З огляду на зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей із понеділка 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, позашкільних форм навчання та музичних шкіл", – сказав він.

За словами Садового, сьогодні 27 тисяч дітей не прийшли до шкіл. Серед них майже 10 тисяч хворих та значна частина на самоізоляції. Щодо молодших класів рішення ухвалюватимуть у понеділок.

"Ситуація не просто загрозлива, такої динаміки ми ще у Львові не бачили", – наголосив Садовий. За його прогнозами, наступного тижня Львівська область перейде до "червоної" карантинної зони.

За даними МОЗ, за минулу добу у Львівській області зафіксували 1 989 нових випадків захворювання на коронавірус.