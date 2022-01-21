Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії має бути запроваджено найближчим часом до можливого початку масштабної військової агресії.

"Сьогодні наші партнери кажуть, що завтра може розпочатися війна, якщо буде потужна ескалація з російської сторони, і тоді буде застосовано потужні санкції. Але якщо ми говоримо про санкційну політику та ймовірність ескалації, то запитання, чому ви не впроваджуєте санкцій зараз, а очікуєте ескалації?... Як країна, яка будує потужну економіку і проводить реформи, я підтримую впровадження санкцій зараз. Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?" - заявив Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, оприлюдненому в четвер.

Одноачсно він зазначив, що з великою ймовірністю санкції, запроваджені після початку військових дій, не втримають подальшої агресії Росії.

"Санкції вважаються превентивним інструментом, оскільки їх можна застосувати, а потім скасувати. Якщо буде вторгнення Росії, ви впровадите потужні санкції після того, як ми, можливо, вже втратимо частину територій? Коли ви впровадите санкції, що робитиме Росія? …на вас подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим упоратися, ми можемо продовжувати як було". Я думаю, що це неправильно", - пояснив президент.

Зеленський також наголосив, що Україна готова до діалогу. Коментуючи свою ініціативу тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, він зазначив, що просить у США надати допомогу у створенні відповідного формату.

"Давайте вести діалог із Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог, ми проти війни", - зазначив він.

"Якщо ми плануємо захищатися від однієї з наймогутніших армій у світі, то це буде війна. І якщо це буде війна, то це буде дуже масштабна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів буде втрачено. Україна постраждає, Росія постраждає, постраждають сусідні з Україною європейські країни, а тих, хто далі, торкнеться міграційна криза. Для нас найголовніше – зберегти нашу територію", - додав він.