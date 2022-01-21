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10:33 21.01.2022

Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

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Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що у 2021 році із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни, було виключено 55 осіб.

Відповідно до відповіді Міністерства культури на запит агентства "Інтерфакс-Україна", у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, водночас за цей період із нього виключено 55 осіб.

Зокрема, у червні минулого року на підставі звернення СБУ, Мінкультури визнало свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність, а Філіп Кіркоров виключений з цього переліку.

На підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури також визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили учасників російського фільму "Солнцепёк".

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

На сьогодні у цьому переліку 208 людей.

Теги: #нацбезпека #перелік
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