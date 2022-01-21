Літак, що летів у Тонгу, був змушений розвернутися через випадок COVID-19 на борту

Австралійський літак, який доставляє гуманітарну допомогу в постраждалу після виверження підводного вулкана Хунга-Хаапай Тонгу, був змушений розвернутися під час польоту через виявлений на борту випадок захворювання на коронавірус COVID-19, повідомляють у п'ятницю західні ЗМІ.

За словами представника міністерства оборони Австралії, літак залишив Брісбен у четвер удень, але в середині польоту йому довелося розвернутися після того, як стало відомо про захворілого на коронавірус, що перебував на борту. Перед вильотом усі члени екіпажу зробили експрес-тести на захворювання, які показали негативний результат, проте пізніше один із ПЛР-тестів виявився позитивним.

Усю гуманітарну допомогу, що знаходилася на борту літака, було перенесено на інше повітряне судно, яке вилетіло до Тонги у п'ятницю.

За весь період пандемії в Тонгу було зафіксовано лише один випадок зараження коронавірусом, і з міркувань безпеки влада підтримувала суворий режим карантинного контролю.

Після виверження вулкана кілька країн відправили в Тонгу літаки та кораблі з гуманітарною допомогою, які прибудуть найближчими днями. Перші з них прибули до країни у четвер, доставивши контейнери з питною водою, набори для тимчасового притулку, генератори електроенергії, санітарно-гігієнічні та сімейні пакети, а також обладнання зв'язку.