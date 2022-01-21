Зустріч Лаврова та Блінкена відбудеться у Женеві в п'ятницю

Переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена відбудуться у Женеві в п'ятницю.

Переговори пройдуть з ініціативи американської сторони - під час телефонної розмови Лаврова і Блінкена США, що відбулася 18 січня, США запросили таку зустріч для отримання роз'яснень щодо наданих Росією пропозицій про гарантії безпеки.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох країн відбудеться в останній робочий день тижня, на якому, як очікувалося, США та НАТО мали подати письмові відповіді на російські проекти документів про гарантії безпеки.

Напередодні переговорів Блінкен заявив, що не має наміру в ході зустрічі передавати російській стороні жодних відповідей.