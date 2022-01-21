Події

07:25 21.01.2022

Зустріч Лаврова та Блінкена відбудеться у Женеві в п'ятницю

1 хв читати
Зустріч Лаврова та Блінкена відбудеться у Женеві в п'ятницю

Переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена відбудуться у Женеві в п'ятницю.

Переговори пройдуть з ініціативи американської сторони - під час телефонної розмови Лаврова і Блінкена США, що відбулася 18 січня, США запросили таку зустріч для отримання роз'яснень щодо наданих Росією пропозицій про гарантії безпеки.

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох країн відбудеться в останній робочий день тижня, на якому, як очікувалося, США та НАТО мали подати письмові відповіді на російські проекти документів про гарантії безпеки.

Напередодні переговорів Блінкен заявив, що не має наміру в ході зустрічі передавати російській стороні жодних відповідей.

 

 

Теги: #швейцарія #сша #росія #переговори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 21.01.2022
Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

07:31 21.01.2022
Балтійські країни з дозволу США зможуть постачати Україні ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger

Балтійські країни з дозволу США зможуть постачати Україні ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger

07:12 21.01.2022
Блінкен і Шольц обговорили заходи стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, а також виклики з боку КНР

Блінкен і Шольц обговорили заходи стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, а також виклики з боку КНР

22:17 20.01.2022
США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги

США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги

20:42 20.01.2022
Глава МЗС Франції вважає важливим продовження діалогу з Росією у різних форматах

Глава МЗС Франції вважає важливим продовження діалогу з Росією у різних форматах

20:29 20.01.2022
У Держдепі обвинуватили владу РФ в історичному ревізіонізмі

У Держдепі обвинуватили владу РФ в історичному ревізіонізмі

20:04 20.01.2022
Центр кібербезпеки Канади закликав бути готовими до кібератак, пов'язаних із РФ сил

Центр кібербезпеки Канади закликав бути готовими до кібератак, пов'язаних із РФ сил

16:59 20.01.2022
США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

16:16 20.01.2022
Республіканець Бенкс вніс до Конгресу свої пропозиції щодо антиросійських санкцій

Республіканець Бенкс вніс до Конгресу свої пропозиції щодо антиросійських санкцій

13:59 20.01.2022
Глава МЗС: Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну

Глава МЗС: Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

В Україні за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 4 486 осіб, 150 померли

За добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим тиші

Влада США внесла чотирьох фізосіб із України до санкційних списків у зв'язку із зовнішньою політикою РФ

ОСТАННЄ

Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Із переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, у 2021 році виключили 55 осіб

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування всіх шкіл Києва

У Кривому Розі зареєстровано землетрус магнітудою 3,3

На Миколаївщині військовослужбовець дістав поранення, закривши собою побратима від вибуху гранати

У Японії посилили обмеження через "омікрон"

Україна провела навчальні стрільби з "Градів" неподалік адмінмежі з Кримом

Літак, що летів у Тонгу, був змушений розвернутися через випадок COVID-19 на борту

У Німеччині третій день поспіль виявляють найбільшу за пандемію кількість заражень COVID-19

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 342,5 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА