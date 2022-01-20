Українські страховики розпочали реалізацію електронних полісів ОСЦПВ

Українські страхові компанії у зв'язку із запуском Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ) сервісів запису електронного полісу почали продавати електронні поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" страховики, які працюють на цьому ринку, наразі в МТСБУ триває процес перегенерації токенів для страхових компаній. У зв'язку з цим Бюро надіслало страховикам інструктивний лист щодо здійснення процесу підключення. Передбачається, що до кінця дня всі компанії завершать цей процес.

Як повідомлялося, інформаційні ресурси МТСБУ 14 січня зазнали масштабної хакерської атаки. Згідно з повідомленням, інформаційні ресурси МТСБУ протягом багатьох років є невід'ємною складовою у роботі багатьох державних установ, активно використовуються у процесах щодо підписання страхових договорів та врегулювання збитків при ДТП у рамках обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.