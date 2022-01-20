У Львові пропонують перехід на дистанційне навчання у зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус

Львівський штаб протидії Covid-19 пропонує перевести учнів старших класів шкіл на дистанційне навчання на 2 тижні через різке зростання захворюваності на Covid-19, повідомив на брифінгу перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Завтра на засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС виносимо проекти про можливе переведення з наступного понеділка терміном на 2 тижні на дистанційне навчання учнів старших класів, щоб перервати ланцюжок захворюваності", - сказав він.

Також комісії пропонують перевести у дистанційний режим різні секції та гуртки в системі позашкільної освіти.

У свою чергу начальниця управління освіти Львівської міськради Леся Васюта розповіла журналістам, що на сьогодні серед учнів середніх шкіл Львова у 301 учня та 208 співробітників шкіл підтверджено коронавірус. Також понад 8 600 учнів захворіли на грип та ГРЗ.

"На сьогодні у 40 школах 125 класів перебувають на самоізоляції, 8 шкіл повністю перейшли на дистанційне навчання, ще в одній школі дистанційно навчаються лише старші класи", - сказала вона.