Події

18:57 20.01.2022

Канада відправила до Чорного моря свій фрегат "Монреаль"

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Канада відправила до Чорного моря свій фрегат "Монреаль"

Канадський фрегат HMCS Montreal спрямований у похід для виконання завдань у Середземному та Чорному морях, повідомили Королівські ВМС Канади.

"Фрегат "Монреаль" прямує для участі в операції Reassurance з метою підтримки дій НАТО у регіоні Середземного та Чорного морів", - йдеться у повідомленні.

Корабель, що вийшов із військово-морської бази в Галіфаксі (атлантична провінція Нова Шотландія), після прибуття до Європи увійде до складу Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).

Як зазначають у Королівських ВМС Канади, закордонна місія корабля триватиме шість місяців.

Теги: #фрегат #чорне_море #канада
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