Канада відправила до Чорного моря свій фрегат "Монреаль"
Канадський фрегат HMCS Montreal спрямований у похід для виконання завдань у Середземному та Чорному морях, повідомили Королівські ВМС Канади.
"Фрегат "Монреаль" прямує для участі в операції Reassurance з метою підтримки дій НАТО у регіоні Середземного та Чорного морів", - йдеться у повідомленні.
Корабель, що вийшов із військово-морської бази в Галіфаксі (атлантична провінція Нова Шотландія), після прибуття до Європи увійде до складу Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).
Як зазначають у Королівських ВМС Канади, закордонна місія корабля триватиме шість місяців.