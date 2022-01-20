Події

17:35 20.01.2022

У Києві затримали громадянина РФ, включеного до санкційного списку РНБО

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У Києві затримали громадянина РФ, включеного до санкційного списку РНБО

У Києві правоохоронці затримали росіянина, включеного до санкційного списку, затвердженого рішенням Ради національної безпеки і оборони України у травні 2021 року, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що 50-річного громадянина РФ було включено до списку суб'єктів підвищеного злочинного впливу.

"Щойно поліцейським стало відомо про його місцеперебування, правоохоронці спланували та провели заходи щодо затримання", - зазначено в повідомленні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", затриманий - уродженець Дагестану Валіомар Дамаданов 1971 року народження, до якого рішенням РНБО безстроково застосовується пакет персональних санкцій.

Співробітники управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому заборонять в'їжджати на територію України.

Теги: #поліція #затримання #санкції #рнбо
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