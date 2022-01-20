Влада США внесла чотирьох фізосіб з України до санкційних списків у зв'язку із зовнішньою політикою РФ

Влада США поповнила санкційні списки, пов'язані зі "шкідливою зовнішньою діяльністю Росії", чотирма фізичними особами з України, йдеться в оприлюдненому в четвер пресрелізі Мінфіну США.

Зокрема, під санкціями опинився народний депутат Верховної Ради України ІХ скликання Олег Волошин.

Санкції також упроваджено стосовно колишніх народних депутатів Верховної Ради - Тараса Козака, Володимира Олійника та Володимира Сівковича.

Напередодні повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським заявив про необхідність для України зберігати єдність на тлі збільшення військової присутності Росії біля українських кордонів.