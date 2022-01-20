Ідуть у відставку два члени ВРП - Маловацький та Гречківський

В. о. голови Вищої ради правосуддя (ВРП) Олексій Маловацький та член ВРП Павло Гречківський подали у відставку з 26 січня 2022 року, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

"Представники адвокатури у ВРП пішли у відставку через незгоду з конституційним обмеженням статусу. Заступник голови ВРП Олексій Маловацький та член ВСП Павло Гречківський подали у відставку з 26 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Національної асоціації адвокатів.

За повідомленням, заяви підтримані на засіданні ВРП у четвер, 20 січня. "Отже, адвокати, обрані у ВРП з'їздом адвокатів у лютому 2019 року, виконали рекомендацію… подати у відставку через встановлення дискримінаційних вимог до членів ВРП під час судової реформи та обмеження незалежності статусу адвокатів - представників адвокатської спільноти", - зазначається у повідомленні.

На сайті ВРП у повідомленні про результати розгляду порядку денного засідання ВРП від 20 січня значиться, що ВРП вирішила звільнити Маловацького Олексія Володимировича з посади члена ВРП за власним бажанням 26 січня 2022 року.

ВРП також повідомляє про те, що Рада ухвалила рішення "звільнити Гречківського Павла Миколайовича з посади члена ВРП за власним бажанням 26 січня 2022 року".