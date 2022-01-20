Події

16:42 20.01.2022

Напад Росії на Україну буде катастрофою для всього світу, вважає британський прем'єр

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Напад Росії на Україну буде катастрофою для всього світу, вважає британський прем'єр

Вторгнення Росії в Україну, хоч би яким воно було, стане катастрофою не лише для Росії, а і для всього світу, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступ якого транслював телеканал Sky News.

"Якщо Росія вчинить вторгнення будь-яких масштабів в Україну, я думаю, що це буде катастрофа. Катастрофа не лише для Росії, а і для всього світу. Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Джонсон.

Раніше президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що на Росію чекають катастрофічні наслідки в разі нападу на Україну.

Теги: #джонсон #великобританія #агресія_рф
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