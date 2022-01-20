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13:59 20.01.2022

Глава МЗС: Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну

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Глава МЗС: Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну

Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи слова президента США Джозефа Байдена.

"Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням. Не можна бути наполовину вторгнутим або наполовину агресивним. Агресія або є, або її немає. І ми можемо як доконаний факт стверджувати, що з 2014 року триває агресія РФ проти держави Україна", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Він зазначив, що якщо говорити саме про військове вторгнення, не можна його розділяти на велике або маленьке. Кулеба наголосив, що"Росія вже на території України, Росія вже вбиває українських солдатів".

"Наша позиція, яку ми комунікуємо зі США і всіма іншими країнами, дуже проста: Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо ніякі спроби (наголошу, якщо вони будуть) пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії... Все це пройдено. Всі ці уроки історії вже вивчено. І ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за неспроможність партнерів швидко та чітко робити висновки щодо дій РФ", - пояснив міністр.

Кулеба наголосив, що він не має жодних сумнівів ні в тому, що США й особисто президент США Джозеф Байден підтримують Україну, ні в тому, що він підтримує Україну не лише словами, а й конкретними справами, ні в тому, що в разі початку активних бойових дій у США і ЄС не буде іншого вибору, крім застосувати відповідні жорсткі санкції у відповідь проти Росії.

Раніше Байден заявив, що президент Росії Путін заплатить "серйозну й високу ціну" за вторгнення в Україну, але зазначив, що до "незначного вторгнення" можуть поставитися інакше.

Теги: #мзс #сша #кулеба #байден
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