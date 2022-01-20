США розробили пакет "дуже болючих" санкцій проти РФ - Кулеба

США розробили пакет "дуже болючих" санкцій проти РФ, які здатні завдати руйнівного економічного удару в разі її агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сполучені Штати розробили пакет дуже болючих санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Я не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій іде робота щодо погодження дій між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками, і дуже важливо їй не зашкодити. Але принципово, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено: США готові застосувати всю потужність своїх економічних та фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Він наголосив, що Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для її розвитку технологій.

"Учора держсекретар особисто запевнив у готовності Сполучених Штатів застосувати ці та інші важелі для стримування Росії", - додав Кулеба.