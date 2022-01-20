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11:55 20.01.2022

Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах

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Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах

Українці віком від 18 років, які вже отримали дві дози вакцини від COVID-19 (після отримання другої має минути від шести до дев'яти місяців), можуть отримати бустерну дозу вакцини в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах країни.

Як повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у четвер, зокрема, це вокзали таких міст: Київ (щодня з 8:00 до 23:00), Дніпро (з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 15:00), Львів (щодня з 15:00 до 18:00), Одеса (з 9:00 до 15:00, крім суботи та неділі), Вінниця (щодня з 9:00 до 14:00), Запоріжжя (щодня з 8:00 до 20:00), Миколаїв (з 11:00 до 16:00 у парні числа), Суми (вівторок та четвер з 12:00 до 15:00), Полтава (з 8:30 до 15:00, субота та неділя з 8:30 до 10:00).

Крім того, бустерну дозу вакцини можна отримати на залізничних вокзалах таких міст: Рівне (щодня з 9:00 до 14:00), Хмельницький (щодня з 10:00 до 16:00), Кривий Ріг (вівторок з 8:00 до 12:00), Коростень (з 8:00 до 18:00, крім суботи та неділі), Кам’янське (з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 15:00, у суботу та неділю з 9:00 до 14:00) ), Конотоп (вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу з 9:00 до 12:00), Коломия (понеділок, середа, п'ятниця з 9:00 до 18:00; вівторок, четвер з 9:00 до 20:00, субота та неділя з 9:00 до 14:00), Ковель (щодня з 10:00 до 18:00), Шепетівка (з 9:00 до 12:00, крім суботи та неділі).

В УЗ зазначають, що для бустерної дози перевагу віддаватимуть м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформовано новий сертифікат, який буде дійсний 270 днів.

За даними компанії, пунктами вакцинації від COVID-19 на залізничних вокзалах від початку функціонування вже скористалися понад 121 тис. охочих.

Теги: #вакцинація #укрзалізниця #вокзал
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