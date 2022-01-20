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10:08 20.01.2022

У Києві зафіксували перевищення допустимої концентрації небезпечних речовин у повітрі

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У Києві зафіксували перевищення допустимої концентрації небезпечних речовин у повітрі

Протягом періоду з 10 до 15 січня у м. Києві було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій середньодобового вмісту небезпечних речовин у повітрі, повідомляє пресслужба Центральної геофізичної лабораторії ім. Бориса Срезневського.

Зазначено, що дані про перевищення концентрації небезпечних речовин у повітрі було зібрано під час спостережень науковців на стаціонарних постах у різних куточках міста.

"Загалом на 14 стаціонарних постах обсерваторії з 10 до 15 січня 2022 р. було відібрано та проаналізовано 1500 проб повітря", - наголошують в обсерваторії.

Там уточнюють, що, зокрема, виявлено перевищення допустимої концентрації завислих речовин в 1,0-1,2 раза на Бессарабській площі в усі дні спостережень, діоксиду азоту – у 4,1 рази – на площі Перемоги 10 та 11 січня; у 3,0-3,9 раза – на вулицях Семена Скляренка, Попудренка, Каунаській, площах Деміївській та Бессарабській, проспекті Перемоги (район метро "Святошин"), Оболонському проспекті; у 2,2-2,9 раза – на вул. Академіка Стражеска (перехрестя з бульваром Вацлава Гавела), вул. Олександра Довженка (район метро "Шулявська").

Водночас на проспекті Науки біля метеомайданчика обсерваторії перевищень не зафіксовано.

Крім того, на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Каунаській та площі Перемоги було зафіксовано перевищення максимально допустимої концентрації формальдегіду в повітрі у 2,1-2,4 раза, на інших постах обсерваторії цей показник був на рівні 1,0-1,9 раза.

"Загалом порівняно з попереднім тижнем у повітрі дещо знизився вміст формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду вуглецю", - уточнюють в обсерваторії.

Теги: #повітря #забруднення #київ
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