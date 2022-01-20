Події

10:01 20.01.2022

ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

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ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про погіршення погоди в західних регіонах країни у четвер, а також про високу небезпеку сходження лавин у Карпатах.

"20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, 20 січня у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Теги: #дснс #погода
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