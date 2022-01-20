Байден: Росію чекають катастрофічні наслідки у разі нападу на Україну

Президент США Джо Байден попередив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками для її економіки у разі, якщо вторгнеться до України.

"Якщо вони зроблять (в Україні - ІФ) те, що вони здатні зробити, це стане катастрофою для Росії. Наші союзники і партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", - заявив Байден під час пресконференції.

Байден наголосив, що керівництво РФ "ніколи не стикалося з такими санкціями, які США пообіцяли запровадити".