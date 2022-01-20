Події

07:09 20.01.2022

Держсекретар США обговорив із главою МЗС Італії ситуацію навколо України

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Держсекретар США обговорив із главою МЗС Італії ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє Держдеп.

"Вони обговорили координацію між Сполученими Штатами, Італією та Європейським союзом для усунення загрози, що зберігається Росії Україні", - йдеться в повідомленні, поширеному Держдепом США.

Зазначається, що Блінкен наголосив на вирішальній ролі Італії, НАТО та ЄС у гарантуванні безпеки на континенті.

Він також заявив про прагнення США розв'язати нинішню кризу навколо України дипломатичним шляхом.

У Держдепі повідомили, що держсекретар підтвердив, що "будь-яке подальше російське вторгнення в Україну призведе до серйозних наслідків і серйозних витрат для Російської Федерації".

 

 

Теги: #сша #блінкен #італія #україна
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