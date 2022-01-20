Держсекретар США обговорив із главою МЗС Італії ситуацію навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє Держдеп.

"Вони обговорили координацію між Сполученими Штатами, Італією та Європейським союзом для усунення загрози, що зберігається Росії Україні", - йдеться в повідомленні, поширеному Держдепом США.

Зазначається, що Блінкен наголосив на вирішальній ролі Італії, НАТО та ЄС у гарантуванні безпеки на континенті.

Він також заявив про прагнення США розв'язати нинішню кризу навколо України дипломатичним шляхом.

У Держдепі повідомили, що держсекретар підтвердив, що "будь-яке подальше російське вторгнення в Україну призведе до серйозних наслідків і серйозних витрат для Російської Федерації".