20 січня: Яке сьогодні свято

20 січня у світі відзначають День любителів сиру, міжнародний день поінформованості про пінгвінів, міжнародний день прийняття, в Україні День Автономної Республіки Крим, а у православних – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. В Азербайджані – День всенародної скорботи, а в Латвії – День пам'яті захисників барикад 1991 року. В іспанському Сан-Себастьяні фестиваль Тамборрада. За народним календарем День Івана-бражника.

Цього дня, 1831 року проголошено вічний нейтралітет Бельгії, 1946 року Шарль де Голль пішов у відставку з посади голови уряду Франції, а в Лондоні, 1958 року, були встановлені перші радари контролю за швидкістю автомобілів.

День Автономної Республіки Крим

Щорічно 20 січня відзначають День Автономної Республіки Крим, який було встановлено у 2009 році. Саме цього дня 1991 року відбувся всекримський референдум, на якому більшість кримчан висловилися за відновлення Кримської автономії, і цю свою волю мешканці Криму підтвердили на всесоюзному референдумі 17 березня 1991 року. Це рішення зумовило статус Криму у складі України, а сама дата була заснована як День Автономної Республіки Крим.

Всесвітній день любителів сиру

Свято шанувальників неймовірно популярного молочного продукту відзначається у всьому світі 20 січня – це Всесвітній день любителів сиру.

Сир – дуже корисний продукт. Різноманітність його видів дозволила йому здобути популярність як у звичайних споживачів, так і серед справжніх гурманів, поціновувачів вишуканих смаків. До речі, крім любителів скуштувати шматочок улюбленого сорту сиру є й ті, хто всерйоз захоплений колекціонуванням етикеток із сирних голів. Захоплення це навіть має власну назву: фромологія.

За різними оцінками, існує від 800 до 2000 сортів сиру. Серед найвідоміших сортів, визнаних у всьому світі, неодмінно присутні Пармезан, Горгондзола, Емменталь, Дор Блю, Рокфор, Чеддер, Камамбер, Брі, Фета, Моцарелла, Стілтон та інші.

День поінформованості про пінгвінів

20 січня світова громадськість відзначає екологічне свято на честь одного з найбільш незвичайних птахів у світі – День поінформованості про пінгвінів. Його мета – підвищити знання людей про пінгвінів, звернути увагу на збереження чисельності та місць проживання цих птахів.

Пінгвіни – сімейство морських птахів, що не літають, представники якого добре плавають і пірнають. У сімействі налічується 18 сучасних видів пінгвінів. Найбільший з них – це імператорський пінгвін, його ріст може досягати 120 см, а вага – понад 40 кг. Найменший представник виду – малий пінгвін, який не вищий за коліно дорослої людини, а його вага не перевищує 2,5 кг.

Церковні свята

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

20 січня святкуємо Собор Предтечі та Хрестителя Господнього св. Іоанна Хрестителя, або у народі Іоанна Хрестителя, Івана Бражника.

Іван народився у сім'ї священика Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли вони були похилого віку і вже не сподівалися мати дітей. Предтеча - означає "попередник". Святий Іван, за церковним переказом, був посланий Богом, щоб допомогти людям підготуватися до появи Ісуса Христа. Іоанн Хреститель своїм суворим способом життя дав зразковий приклад святого життя. За відважне проповідування Іванові відтяли голову. Частина його святих мощей похована у Севастії.

Традиції:

Відсьогодні починається період весіль, коли можна вже вживати скоромну їжу та випивати, звідки і народна назва свята – Івана-бражника.

Починається М'ясоїд та період жіночих посиденьок за роботою. Від Різдва до Івана жінки ховали свої рукоділля - "щоб чортів не плутав". А вже від цього дня жінкам настав час братися за роботу.

У головні зимові свята – Різдво, Новий рік, Хрещення – жінкам та дівчатам не можна ходити за водою, бо це гріх – це роблять за них чоловіки та хлопці. Чоловікам від Різдва Христового до дня Іоанна Хрестителя не можна було ходити в шинок - великий гріх, адже вода ще не освячена. Натомість на Івана жінки ставили їм магарич – "за те, що добре воду носили".

Прикмети:

Якщо від цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром очікується відлига;

Наші пращури помітили, якщо у цей день буде спекотна погода, то весна буде холодною.

Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку;

У цей день:

1661 – У Львові започаткували університет Казимира, нині Львівський національний університет імені Івана Франка;

1921 – Ухвалено першу конституцію Туреччини, яка проголосила світський і національний характер держави;

1944 – ВПС Великої Британії скинули 2300 тонн бомб на Берлін;

1980 – Президент США Джиммі Картер оголосив про бойкот Олімпійських ігор у Москві.

1990 - Введення радянських військ до столиці Азербайджану Баку (Чорний січень);

1991 – Відбувся всекримський референдум, за підсумками якого було відтворено Кримську АРСР;

2018 – На півночі Сирії Туреччина розпочала військову операцію "Оливкова гілка".

Іменини: Опанас, Василь, Іван.