Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу видання "ГОРДОН" на столичному Подолі

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції на столичному Подолі, на вікні поруч із вхідними дверима виявлено пошкодження скла.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, переглядають відео з камер спостереження.

"Сьогодні близько 17:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі, розташованому на вулиці Щекавицькій. Слідчо-оперативна група на місці пригоди зафіксувала пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

У свою чергу, журналіст Дмитро Гордон опублікував у Youtube відеозвернення, в якому заявив, що сьогодні в Києві обстріляли редакцію видання "ГОРДОН". Офіс розташований на вулиці Щекавицькій.