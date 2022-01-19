Лондон має намір скасувати більшість обмежень щодо COVID-19 в Англії

Практично всі обмеження, запроваджені наприкінці минулого року для боротьби з поширенням штаму "омікрон" COVID-19, скасують наступного тижня в Англії, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у середу.

Ці рішення стосується лише Англії. В інших частинах Великої Британії питання обмеження регулює місцева влада, а не Лондон.

Джонсон оголосив, що заходи, які мали назву "план Б", буде скасовано в усій Англії після 26 січня. Виступаючи в парламенті, він заявив, що понад 90% людей віком від 60 років у всій Великій Британії отримали бустерні дози вакцини. Експерти вважають, що нинішня хвиля поширення вірусу досягла піку на національному рівні, наголосив прем'єр.

Отже, після 26 січня вимоги щодо паспорта вакцинації, носіння масок у громадських місцях та переведення на віддалену роботу більше не діятимуть. Якщо ж приватні компанії захочуть використовувати паспорти вакцинації для допуску людей на свою територію, то вони можуть це робити.