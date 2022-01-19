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16:38 19.01.2022

РФ має продовжити переговори зі США, НАТО та країнами - учасницями "нормандського формату" для дипломатичного вирішення ситуації на Донбасі - Кулеба

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РФ має продовжити переговори зі США, НАТО та країнами - учасницями "нормандського формату" для дипломатичного вирішення ситуації на Донбасі - Кулеба

Російська Федерація має продовжити переговори зі США, НАТО і країнами - учасницями "нормандського формату" щодо дипломатичного вирішення конфлікту на сході України, заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами керівника відомства, він обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном роботу "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"США підтримують зусилля України, а також Франції та Німеччини в "нормандському форматі" для відновлення його функціонування на рівні лідерів", - заявив Кулеба під час спільної з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції в Києві в середу.

"Усі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом дипломатичного врегулювання протиріч. Цей конфлікт має лише одне вирішення - це вирішення дипломатичне. Якщо Росія справді щиро, а не тільки в заявах своїх посадовців бажає політичного врегулювання, вона має продовжити переговори зі США, з НАТО, з країнами-учасницями "нормандського формату" щодо вирішення цього конфлікту", - додав він.

Як зазначив Кулеба, "конфлікт буде вирішено лише тоді, коли останній російський солдат залишить тимчасово окуповані окремі райони Донецької та Луганської областей, Автономну Республіку Крим і місто Севастополь".

Теги: #рф #кулеба #переговори
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