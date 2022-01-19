Порошенко прибув до Печерського суду Києва

П'ятий президент України, народний депутат і лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув до Печерського районного суду Києва, де триватиме засідання суду з обрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Порошенко прибув у супроводі членів фракції "Європейська солідарність" близько 13:47 і наразі виступає біля входу до суду перед учасниками акції на його підтримку.

Біля будівлі суду відбувається акція його прибічників, яких зібралося понад 1 тис. осіб.