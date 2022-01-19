У Рівному поліцейські викрили незаконну діяльність борделю

Рівненські правоохоронці викрили незаконну діяльність борделю, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

"У Рівному поліцейські викрили протиправну діяльність борделю. Наразі триває санкціонований обшук у приміщенні так званого салону еротичного масажу на вулиці Дворецькій. Відомо, що жінки надавали сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають на підставі ухвали суду в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.303 КК України (сутенерство або залучення особи до проституції)