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07:22 19.01.2022

Байден обговорив із президентом Фінляндії безпеку на півночі Європи

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Байден обговорив із президентом Фінляндії безпеку на півночі Європи

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, під час якої обговорив ситуацію в районі України та безпеку у Північній Європі, повідомляє Білий дім.

"Лідери обох країн обговорили загальне занепокоєння нічим не спровокованим нарощуванням сил РФ поблизу кордону з Україною", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, Байден та його фінський колега "поговорили про важливість тісного партнерства Фінляндії зі США та НАТО для гарантування безпеки півночі Європи".

"Байден нагадав про право Фінляндії та інших європейських країн самостійно обирати, в яких домовленостях у сфері безпеки брати їм участь", - зазначає Білий дім.

Розмова відбулася на тлі активного обговорення останніми тижнями у західних ЗМІ ідеї про приєднання Фінляндії та Швеції, стурбованих діями РФ поблизу України, до НАТО. При цьому фінська влада раніше в січні запевняла, що членство в НАТО зараз не стоїть у Гельсінкі на порядку денному.

 

 

Теги: #фінляндія #сша #байден
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